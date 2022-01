Foto: Divulgação / SMDHS - Por Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 15:17 | Atualizado 19/01/2022 15:21

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Com a diminuição do nível do Rio Paraíba do Sul, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos prossegue atendendo às famílias atingidas no período das cheias. Na tarde desta terça-feira (18), técnicos da pasta visitaram as famílias que estavam desalojadas e, na oportunidade, elas receberam uma cesta básica, kit higiene e kit limpeza, algumas delas já retornando às suas casas.

O retorno foi a partir da avaliação realizada pela Defesa Civil. O acolhimento provisório no Colégio 29 de Maio conta com seis famílias e a desmobilização do local acontecerá nesta quarta-feira (19). Os moradores que tiveram suas casas condenadas receberão o benefício eventual do Aluguel Social e serão acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social do território.

Para a moradora da Pecuária, Michelle Rangel, que reside no local há 15 anos, a ajuda da prefeitura está sendo fundamental neste momento. “Depois de muitas promessas conseguiremos sair da área de risco. Fiquei sem dormir preocupada com minha situação. Hoje posso ficar tranquila que receberei todo o apoio necessário”.

“Estamos garantindo o retorno seguro das famílias a partir da vistoria e realizando encaminhamentos para rede socioassistencial. Desde o início das fortes chuvas, a prefeitura tem dado atenção integral aos atingidos”, explica o secretário Rodrigo Carvalho.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, o coronel Alcemir Pascoutto, o retorno das famílias para suas residências passa por uma minuciosa inspeção dos técnicos em edificações da secretaria.

“São identificados riscos como: rachaduras, fragilidades, entre outros problemas estruturais que possam apresentar vulnerabilidade aos moradores. Até o momento, identificamos dois imóveis que não oferecem condições de habitabilidade e, por isso, foram condenados”, explica o secretário de Defesa Civil.