Publicado 19/01/2022 15:23 | Atualizado 19/01/2022 15:24

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Os moradores e veranistas do Farol de São Tomé, em Campos, tem mais um atrativo para o Verão 2022. A Fundação Municipal de Esportes (FME) está oferecendo aulas de hidroginástica e ginástica funcional durante toda a semana para a população. Por determinação do prefeito Wladimir Garotinho, as atividades continuarão sendo desenvolvidas após o verão, durante todo este ano.

A programação já teve início na praia do município. Aberta para alunos a partir de 16 anos, a ginástica funcional acontece em dois turnos, ambos em pontos da Avenida Atlântica. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h, em frente ao Hotel Garoupas, e às terças e quintas-feiras, às 16h, em frente ao Hotel Nobre.

Já as aulas de hidroginástica são oferecidas todos os dias na piscina do Clube da Terceira Idade, cedida pela Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. As atividades acontecem das 9h às 16h, dedicadas ao público acima de 50 anos. Para se inscrever, é necessário ir ao local, apresentando cópia de RG e CPF e um atestado médico.

O presidente da FME, Luciano Viana, destacou a importância de ofertar diferentes atrativos à população do Farol. "Essa é mais uma realização da FME, que visa contemplar os moradores e também veranistas. A ideia é fazer com que a nossa única praia tenha atividades o ano inteiro. Essa é a primeira de uma série de outras atividades que promovermos no Farol de São Tomé", declarou.