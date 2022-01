Unidade Móvel de segurança conta com policiais do Proeis e guardas municipais - Divulgasção/Cláudio Pacheco

Publicado 03/01/2022 12:43 | Atualizado 03/01/2022 12:48

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu iniciou recentemente a Operação Verão Seguro. O objetivo é promover mais segurança e tranquilidade aos moradores e turistas no período de alta temporada.

O distrito Barra de São João recebeu o Trailer de Policiamento Móvel na praça As Primaveras. A unidade vai revezar entre o Praião, Prainha e demais bairros, seguindo planejamento operacional.

O trabalho é realizado de forma integrada, com atuação dos guardas municipais, policiais militares do Proeis e da 4° Companhia da Polícia Militar.



A operação também conta com equipes da Guarda Ambiental que, juntamente com o Departamento de Posturas, fiscalizam o ordenamento na orla da Prainha, Praião e na Beira Rio, assim como nos rios e cachoeiras da região serrana, principalmente quanto ao uso de churrasqueiras, que é proibido nesses locais.



O secretário Wellington Lima explicou que durante o Verão é super necessário o aumento do efetivo no município:

“Nossa missão é manter Casimiro de Abreu, uma cidade receptiva, ordenada e segura para os turistas e, principalmente para nossa população”, afirmou Wellington.



Em Barra de São João, além da presença do Trailer móvel, as rondas também foram reforçadas nos bairros.



A Secretaria de Ordem Pública orienta que, em caso de ocorrências ou denúncias, a população ligue para a central 153, ou nos telefones 2774-6113 ou 2778-1725.