Serviço consiste na limpeza das valas laterais, drenagem, nivelamento, escarificação, compactação do solo, entre outros - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:09 | Atualizado 03/01/2022 15:16

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Agricultura e Pesca iniciou recentemente obras de recuperação das estradas rurais do município, começando pela estrada do Ribeirão, uma importante via de escoamento dos produtores rurais da região. O serviço é uma parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que está fornecendo todo o maquinário para o serviço.

O serviço consiste na limpeza das valas laterais, drenagem, nivelamento, escarificação (movimentação do solo com mistura de materiais, que proporciona mais solidez), compactação do solo, entre outros. Os serviços poderão variar de acordo com a necessidade da estrada a ser atendida.

“O serviço de manutenção das estradas já é uma rotina na Secretaria. Agora com essa parceria, vamos poder realizar obras mais complexas. Estamos muito otimistas com esse serviço e esperamos atender a todas as nossas estradas vicinais”, destacou o secretário de Agricultura, Douglas Veloso.