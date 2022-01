Barões da Pisadinha neste sábado (8), no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, em Casimiro de Abreu - Divulgação

Barões da Pisadinha neste sábado (8), no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, em Casimiro de AbreuDivulgação

Publicado 05/01/2022 15:42 | Atualizado 05/01/2022 15:53

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu recebe neste sábado (8) o show do grupo Barões da Pisadinha. A banda sensação do momento, que está estourada nas rádios e plataformas digitais de todo o Brasil, promete atrair muitos fãs de toda região.

A atração será no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, às margens da BR 101, local que tradicionalmente realiza grandes eventos. A abertura dos portões será às 19h. O show está marcado para iniciar às 23h.

O Parque tem capacidade para receber até 18 mil pessoas e estacionamento para 1.200 veículos. O espaço oferece segurança e conforto para os visitantes, sendo cercado, calçado e murado.



Para a festa, será montada uma estrutura coberta e suspensa do chão, para o Camarote, com capacidade de 1.500 pessoas. Já a Área Gold também coberta, terá capacidade para mais 1.500 pessoas.

O público também poderá contar com uma farta opção de cardápios de comidas e bebidas na Praça de Alimentação.

Ao final do show, o público poderá continuar a festa na Boate do evento. Marcada para iniciar às 4h da manhã, com os cantores Herick Almeida e Rita Moreira.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.guicheweb.com.br ou na bilheteria oficial do evento. Os valores, do lote atual são:

Pista R$ 40,00

Área Gold R$ 80,00

Camarote R$ 130,00

Camarote Especial R$ 300,00

A orientação da produção é que as pessoas não comprem ingresso nas mãos de cambistas, pois podem ser falsos. Mais informações pelo número: (22) 99988 1463.