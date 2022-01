A altinha é uma modalidade que exige um preparo físico em dia e um enorme leque de atributos - Divulgação

Publicado 06/01/2022 17:25 | Atualizado 06/01/2022 17:29

Casimiro de Abreu - Abrindo a programação esportiva do Projeto Verão 2022, a Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu promove neste final de semana o Torneio de Altinha, na Prainha, a partir das 9 horas, em Barra de São João.

O intuito do campeonato é a propagação da prática do esporte para que se torne ainda mais popular nas praias da região. A cena tem se tornado comum: rodinhas de amigos trocando passes sem deixar a bola cair tomaram conta das praias. Em outros lugares do Brasil, a prática também cresce, mas o nome varia: embaixadinhas, controle, salão...

A altinha é uma modalidade que exige um preparo físico em dia e um enorme leque de atributos. É um esporte que trabalha coordenação motora, mobilidade das articulações, reflexo e todos os músculos do corpo. Segundo especialistas, pode-se queimar até 500 calorias por hora.

A disputa deste domingo será realizada entre 16 quartetos inscritos, com a obrigatoriedade de ter a participação de uma mulher. As inscrições estarão abertas no local do evento com uma hora de antecedência do início da competição.

O secretário de Esporte, Cosme Batista, explicou a dinâmica da competição. "Cada quarteto terá um minuto de aquecimento e cinco minutos para apresentação. Há alguns quesitos que os jurados vão avaliar, como controle de bola, harmonia, agressividade. Basicamente, todos os critérios têm o mesmo peso, que vai de 0 a 10. O fato da bola cair no chão, por exemplo, não é um agravante de perda de ponto", disse.

Após o término da competição, haverá a cerimônia de premiação.