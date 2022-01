Guias para pagamento podem ser retiradas no site da Prefeitura de Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 08/01/2022 07:00

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu está oferecendo um desconto de 15% no pagamento do IPTU 2022, com o pagamento da cota única, com vencimento em 11 de janeiro.

Para retirar a guia de pagamento é necessário acessar o site da Prefeitura e ter em mãos o código do imóvel ou o CPF/CNPJ do proprietário, no link https://bit.ly/3GW2CIb

Outra novidade este ano é possibilidade de efetuar o pagamento via PIX, escaneando o CR Quode que está impresso na guia.

Para o secretário de Fazenda, Indústria e Comércio, Eliezer Crispim, o IPTU deve ser considerado como investimento pela população. “O IPTU é um investimento e, como tal, traz retornos. Ruas pavimentadas, seu lixo e entulho recolhidos, creches e escolas, obras de infraestrutura são alguns exemplos de como a receita do IPTU é aplicada em Casimiro de Abreu beneficiando a todos”, destacou o secretário.

Além de ser um investimento importante, o recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, está assegurado aos municípios na Constituição Federal, art. 156, inciso I.

De acordo com o decreto nº 2385/21, que instituiu o Calendário Fiscal para pagamento do IPTU, os demais descontos oferecidos são:

* Cota única de 10% com vencimento em 11 de fevereiro de 2022;

* Cota única de 5% com vencimento em 11 de março de 2022;

* Cota única integral ou parcelada em 8 vezes com o primeiro vencimento em 11 de abril.

Quem não tiver acesso à internet pode procurar o Departamento de Cadastro, em Casimiro de Abreu, na rua Padre Anchieta, 205, em frente à Prefeitura. E em Barra de São João, a Inspetoria de Fazenda, que está localizada no Centro Administrativo Célio Sarzedas, na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Barra de São João.