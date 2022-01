Prefeito Ramon Gidalte recebeu recentemente a visita do pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) - Divulgação

Prefeito Ramon Gidalte recebeu recentemente a visita do pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)Divulgação

Publicado 10/01/2022 16:11 | Atualizado 10/01/2022 16:26

Casimiro de Abreu - O prefeito Ramon Gidalte recebeu recentemente a visita do pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), José Feres Abido Miranda. O objetivo do encontro foi iniciar tratativas para uma futura parceria entre o município e a faculdade de Teresópolis.

“Há um interesse muito grande da nossa parte em firmar esse convênio com a Unifeso tendo em vista os benefícios que essa parceria trará, não só para o município, mas também para os casimirenses. Esse termo visa criar um mecanismo de aproximação entre o município e a universidade. Além da parceria educacional, o convênio possibilitará ainda apoio técnico na área da saúde, por exemplo”, afirmou o prefeito Ramon Gidalte.

O prefeito comentou ainda a possibilidade de ampliar futuramente a parceria com a criação de um programa de concessão de bolsas universitárias. “É nossa intenção. Outros municípios já contam com esse tipo de programa, como, por exemplo, o passaporte universitário de Maricá, e futuramente pensamos em implantar também aqui em Casimiro de Abreu. Nosso objetivo é dar condições para que mais jovens da nossa cidade possam cursar uma graduação ou até mesmo uma pós”, disse o prefeito.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Lelei da Marmoraria, que recentemente conheceu as dependências da Unifeso, em Teresópolis, a secretária municipal de Educação, Gracenir Oliveira, e o secretário municipal de Saúde, Ronaldo Steele.