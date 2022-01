O espaço está localizado na Rua Franklin José dos Santos, nº 88, no Centro da cidade. O uso de máscara continua indispensável - Divulgação

Publicado 10/01/2022 20:29 | Atualizado 10/01/2022 20:43

Casimiro de Abreu - A Fundação Cultural Casimiro de Abreu retorna com as sessões de cinema do Cineteatro Meus Oito Anos. A primeira sessão é nesta quinta, dia 13, às 16h.



Confira os horários das sessões:

Quintas e sextas-feiras: 16h e 18h

Sábados, apenas às 16h.



O Cineteatro é espaço multiuso, além das aulas da Escola de Dança também realiza a exibições de filmes para a população de forma totalmente gratuita.

“É um prazer poder voltar com as sessões de cinema e ofertar para a população uma forma de cultura e entretenimento.” disse Luciana Garcia, presidente da Fundação Cultural.



Atento à saúde e ao bem-estar dos espectadores o diretor do Cineteatro, Ari Costa, disse que o espaço está pronto para receber os moradores “Antes e logo após cada sessão, o espaço será higienizado. É possível curtir a 7ª arte e ainda assim cuidarmos da nossa saúde.” finalizou Ari.

O espaço está localizado na Rua Franklin José dos Santos, nº 88, no Centro da cidade. O uso de máscara continua indispensável.