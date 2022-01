Unidade Pronto Atendimento em Barra de São João é o pontapé inicial para uma série de conquistas na área de saúde, segundo a Prefeitura de Casimiro - Divulgação

Unidade Pronto Atendimento em Barra de São João é o pontapé inicial para uma série de conquistas na área de saúde, segundo a Prefeitura de CasimiroDivulgação

Publicado 11/01/2022 08:00

Casimiro de Abreu - Foi inaugurado na última quinta-feira, dia 6, a Unidade de Pronto Atendimento Emergencial em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

Localizada na Rua Dr. Sá Pinto, próximo à Praça As Primaveras, a unidade é o pontapé inicial para uma série de conquistas na área de saúde que englobam a vinda do SAMU e a construção de uma nova Policlínica no 2º distrito, segundo a Prefeitura de Casimiro.

Na Unidade de Pronto Atendimento Médico, estão disponíveis salas de classificação de risco, de consulta médica, de hipodermia (para aferição de temperatura), de sutura, de observação, vermelha e sala de atendimento de síndrome gripal. Também dispõe de respirador, bomba de infusão para medicamentos, eletrocardiógrafo, aspirador portátil, monitor, desfibrilador, entre outros.



“Também temos uma farmácia 24h, ambulância 24h e uma equipe de saúde composta por um médico clínico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um recepcionista, um auxiliar de serviços gerais e um motorista”, explicou Ronaldo Steele, secretário municipal de Saúde.



De agora em diante, casos de mal súbito, diabetes, pressão alta, lesões gerais, traumas, entre outros, serão atendidos na Unidade de Barra. Somente em casos mais graves, depois de estabilizados, serão removidos para o Hospital Municipal de Casimiro.



Presente a inauguração, Maria de Fátima e Paulo Lima, moradores do Recanto dos Paratis, não escondiam a alegria pela inauguração da da Unidade de Pronto Atendimento. “ Estamos muito satisfeitos com este serviço de saúde sendo oferecido para a população. A gente não tinha isso em Barra de São João. Pela primeira vez temos uma unidade 24 horas para atender o povo”, disse o casal.