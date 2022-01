O encerramento será sempre com um show musical, às 18h: Black 12 (15/01), Os Bartira Trio (16/01), Rock da Kombi (22/01), Banda KM 50 (23/01), Banda Diligência (29/01) e o cantor Ricardo Badaró (30/01) - Divulgação

Casimiro de Abreu - Pela primeira vez, o distrito de Barra de São João vai receber uma edição do Sesc Verão. Numa parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu, o evento vai agitar a orla do Praião nos finais de semana dos dias 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30.



O evento pretende promover a reconexão das pessoas em ambientes de harmonia, bem-estar e qualidade de vida, estimulando a retomada das ações, a transformação social da região e o desenvolvimento humano. Com foco na temática “Sustentabilidade e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, o projeto contará com diversas atividades.



Entre as atividades que acontecem estão: futevôlei, futebol e vôlei de praia, beach tennis, futemesa, basquete 3x3, frescobol, yoga, zumba, desafio dos atletas, oficinas recreativas e esportivas, intervenções culturais, educação em saúde, shows musicais, além da presença de atletas consagrados como Giovane Gávio, Túlio Maravilha, Donizete, Mauro Galvão, Neném, Benjamim, Leandro Discreto, Anderson Águia, entre outros.



O encerramento será sempre com um show musical, às 18h: Black 12 (15/01), Os Bartira Trio (16/01), Rock da Kombi (22/01), Banda KM 50 (23/01), Banda Diligência (29/01) e o cantor Ricardo Badaró (30/01).



“Estamos muito animados com esta parceria com o Sesc RJ. É um evento que amplia nossa oferta de entretenimento, divulga nossa cultura, dá a oportunidade aos nossos jovens e atletas de ter contato com os melhores nomes do esporte brasileiro, e consequentemente atrai mais turistas. Além disso, também movimenta a nossa gastronomia e todas as prestações de serviços turísticos. Isso gera emprego e renda”, comentou o prefeito Ramon Gidalte.

Programação Sesc Verão em Barra de São João - Casimiro de Abreu



PROTOCOLOS SANITÁRIOS - Todas as atividades do Sesc Verão em Barra de São João seguirão os protocolos sanitários, como distanciamento social, uso de máscara, de álcool 70% e apresentação de comprovante de vacinação.



"Para mantermos a saúde de cada um de nós e de nossos familiares, todas as atividades estão adequadas aos protocolos sanitários. A nossa ideia é que as atividades contemplem as famílias com atividades recreativas, esportivas, culturais, que possam ser vivenciadas pelas famílias nos espaços", disse Monica Velasques, gerente de Lazer do Sesc RJ.

