Publicado 17/01/2022 11:53 | Atualizado 17/01/2022 12:02

Casimiro de Abreu - A parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, começou a dar frutos. Estão abertas as inscrições para os primeiros cursos no polo da Faetec em Casimiro de Abreu. As incrições e os editais com as informações estão nesse link pelo link http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/inscricoes/concursos/27-qualificacao (EDITAL DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2022 – 1ª RODADA).

Para Casimiro de Abreu estão disponíveis os cursos: Assistente administrativo, 15 vagas; Assistente de Logística, 15 vagas; Assistente de Pessoal, 15 vagas; Assistente de Recursos Humanos, 15 vagas; e Operador de Computador, 30 vagas.

As aulas serão presenciais e terão início no dia 14 de fevereiro. Vão acontecer no polo da Faetec que fica na Escola Municipal Patrick Marchon Portal, no Centro em Casimiro de Abreu.

O secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad, ressalta o critério de seleção que é de responsabilidade, exclusivamente, da Faetec. “A seleção dos participantes é feita por sorteio público, com os inscritos para cada curso. Esse sorteio é realizado na sala de multimídia no prédio da Diretoria de Gestão da Informação da FAETEC”, explicou Alberto.

Cada candidato poderá se inscrever em, no máximo, dois cursos. Caso seja sorteado para os dois cursos poderá realizá-los, desde que sejam oferecidos em dias e horários diferentes.

Confira os requisitos para cada curso:

Assistente administrativo, 15 vagas;

Idade mínima: 16 anos / Ensino Fundamental II (anos finais) Completo / Carga Horária 240 h/a

Assistente de Logística, 15 vagas;

Idade mínima: 16 anos/ Ensino Fundamental II (anos finais) Completo / Carga Horária: 240h/a

Assistente de Pessoal, 15 vagas;

Idade mínima:16 anos / Ensino Fundamental II (anos finais) Completo / Carga Horária: 240h/a

Assistente de Recursos Humanos, 15 vagas

Idade mínima:16 anos / Ensino Fundamental II (anos finais) Completo / Carga Horária: 240h/a

Operador de Computador

Idade mínima: 15 anos/Ensino Fundamental I (anos iniciais) Completo/Carga Horária: 240h/a