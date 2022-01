Objetivo do Janeiro Branco é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas - Divulgação

Casimiro de Abreu - “Uma pergunta importante para você responder: como você cuida de sua saúde mental?”. “O trânsito é responsabilidade de todos, contamos com você para cuidar da vida”. “Dirigir após um momento de estresse pode reduzir sua percepção no trânsito e colocar vidas em risco”. Questionamentos assim foram feitos por agentes da Secretaria de Ordem Pública e NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica) para motoristas e pedestres na manhã desta quinta-feira, dia 13, no Centro de Casimiro de Abreu.



A ação de hoje é um desdobramento da Campanha Janeiro Branco, que ocorre durante todo o mês no Município. A exemplo do que foi feito em Barra de São João, na quarta-feira, os agentes distribuíram panfletos contendo mensagens sobre saúde mental, tema considerado tabu por muita gente.



“O trânsito reflete o que as pessoas sentem . A forma como estamos psicologicamente afeta o comportamento no trânsito”, explicou Ariana da Silva Barbosa, chefe da Divisão de Educação para o trânsito que coordenou a ação em conjunto com Isabella Fernandes, psicóloga do NASF.



O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul.

O seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas