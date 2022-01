Para efetuar o pagamento via PIX é necessário abrir o aplicativo do banco, escolher a opção PIX e selecionar ‘pagar com QR Code’ e após escanear o QR Code do documento - Divulgação

Para efetuar o pagamento via PIX é necessário abrir o aplicativo do banco, escolher a opção PIX e selecionar ‘pagar com QR Code’ e após escanear o QR Code do documentoDivulgação

Publicado 17/01/2022 12:25

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu dá mais um passo para a modernização! A partir de agora todos os boletos de tributos municipais da Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio têm também o QR Code para pagamento via PIX, além do código de barras.

Os pagamento via PIX já se tornaram realidade e uma grande facilidade para quem paga e, principalmente para quem recebe, pois o crédito é compensado em poucos minutos. De acordo com o secretário de Fazenda, Eliezer Crispim, o contribuinte será o principal beneficiado com essa vantagem.

“Além da vantagem funcional para a Prefeitura, o contribuinte terá mais rapidez na liberação dos serviços. No caso da liberação de uma certidão, por exemplo, como o pagamento via PIX é compensado em poucos minutos, o contribuinte poderá obter a certidão na hora. Os pagamentos pelo sistema de compensação bancário podem levar até dois dias para serem compensados”, explicou Eliezer Crispim.

Como fazer:

Para efetuar o pagamento via PIX é necessário abrir o aplicativo do banco, escolher a opção PIX e selecionar ‘pagar com QR Code’ e após escanear o QR Code do documento.