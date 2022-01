O interessado deve fazer a matrícula na própria unidade apresentando atestado médico, identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4 - Divulgação/Cláudio Pacheco

Publicado 18/01/2022 13:14 | Atualizado 18/01/2022 13:17

Casimiro de Abreu - Tem novidade para a população de Barra de São João. A Secretaria de Esporte e Lazer instalou na orla do Praião os aparelhos de musculação da Academia Popular. A grande novidade é que o local ficará em funcionamento durante todos os dias da semana, até o final do mês de fevereiro, das 7h às 20h, exceto os finais de semana. Tanto sábado quanto domingo o local funcionará dentro da programação do Sesc Verão.

Qualquer cidadão acima de 18 anos pode se inscrever. O interessado deve fazer a matrícula na própria unidade apresentando atestado médico, identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

"Trabalhamos com perfis de várias idades e respeitamos as limitações de cada aluno. O serviço oferecido gratuitamente conta com acompanhamento de profissionais de educação física e o aluno passa por uma série de avaliações físicas”, disse Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.

De acordo com o secretário, a procura da população é grande. Ele ressalta que as vagas são abertas para todos, porém limitadas.

Cosme Batista destaca que os equipamentos oferecidos são de primeira linha, modernos, resistentes ao tempo e passam por manutenção periódica. Além disso, o bem estar social é um dos pontos altos do projeto. “O grau de satisfação dos alunos das academias populares nos faz ter certeza que o trabalho vem sendo bem feito. Temos a consciência que embora seja um projeto com foco no esporte, tem reflexo na área de saúde e, principalmente, na elevação da qualidade de vida da população”, ressaltou Cosme.