Após a vacinação das crianças com comorbidades, Casimiro começará a vacinar a faixa etária de 5 a 11 anos de forma escalonada - Divulgação/Internet

Publicado 20/01/2022 07:00

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu anunciou que a partir desta sexta-feira (21), iniciará a vacinação contra a Covid-19 em crianças, entre 5 e 11, anos com comorbidades ou deficiência permanente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município vai receber cerca de 5 mil doses. Na quarta e quinta-feira, enfermeiros e técnicos de enfermagem terão orientação e treinamento específico.

Para a garotada receber a primeira dose, pais ou responsáveis devem levar seus filhos à UBS mais próxima de sua casa, com documentos que comprovem a filiação da criança - como certidão de nascimento, identidade. Também deverão levar o cartão de vacinação da criança.

Nenhuma criança pode ser vacinada sem acompanhamento de pais ou responsáveis. Todavia, as crianças podem ser acompanhadas de outras pessoas. Para isso, é preciso ter um termo de consentimento preenchido anexado com documento de identidade dos pais ou responsáveis.



Como forma de controle, os pais podem exigir a verificação das ampolas de injeção, que devem ter a cor laranja e a dosagem de 0,2 ml (dosagem pediátrica).



Todos os ESFs do Município estarão abertos no horário de 8h às 16h, com exceção do ESF Mataruna.



Os moradores dessa localidade devem procurar os ESFs Nestor Ponciano (ao lado da delegacia); Centro e CREM Manoel Marques Monteiro.



Após a vacinação das crianças com comorbidades, o Município começará a vacinar a faixa etária de 5 a 11 anos de forma escalonada.