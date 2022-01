Desde que assumiu a concessão, a Águas do Rio iniciou a operação integral do sistema de abastecimento de água no distrito de Barra de São João, todo o Bairro São João – do qual o Cidade Praiana faz parte - Divulgação

Desde que assumiu a concessão, a Águas do Rio iniciou a operação integral do sistema de abastecimento de água no distrito de Barra de São João, todo o Bairro São João – do qual o Cidade Praiana faz parteDivulgação

Publicado 21/01/2022 00:00

Casimiro de Abreu - Funcionários da Prefeitura de Casimiro de Abreu, da concessionária Águas do Rio e da Caixa Econômica Federal estiveram na manhã de terça-feira (18), no Bairro São João, no distrito de Barra de São João, para realizarem uma vistoria técnica de como anda o trabalho de instalação das caixas de hidrômetros na localidade.

Estas caixas já estão interligadas à rede, com fornecimento de água por parte da Águas do Rio, que está instalando os medidores. Esta checagem é a última fase de urbanização do Contrato 0400149-41, denominado Cidade Praiana, assinado com a CEF em 2015, atestando a funcionalidade plena do sistema de água.

Desde que assumiu a concessão, a Águas do Rio iniciou a operação integral do sistema de abastecimento de água no distrito de Barra de São João, todo o Bairro São João – do qual o Cidade Praiana faz parte – e nesta área a concessionária identificou 98 usuários com ligações hidrometradas e 354 ligações não hidrometradas. Seguindo os termos do contrato de concessão, com a rede de abastecimento de água em plena operação, a concessionária deu andamento ao projeto de cadastramento dos usuários e a implantação dos hidrômetros no bairro.

“Com a vistoria de hoje (terça-feira), a Prefeitura irá finalizar o Contrato com a Caixa Econômica sem deixar nenhuma pendência, o que libera o município para continuar celebrando outras parcerias com a entidade. Foi preciso formalizar Ofício à Águas do Rio, o qual respondeu positivamente reconhecendo que está operando plenamente o sistema”, relatou o secretário de Planejamento e Processamento de Dados, Mauro Goulart.

Com o objetivo de aumentar o número de adesões no bairro São João, a Águas do Rio está oferecendo a execução dos serviços de ligação de água sem ônus. Este benefício será oferecido até a conclusão do projeto de cadastramento, que possui previsão de encerramento em fevereiro de 2022. Após este período, o valor referente ao serviço de ligação de água será cobrado de forma integral, conforme tabela tarifária em vigor, previsto no contrato de concessão. A população deve efetuar sua solicitação de ligação no escritório do Águas do Rio, na Rua Major Samuel Barreira, 87, Centro de Barra de São João.