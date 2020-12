Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) Fabio Pozzebom/Agência Brasil

Por Walmor Parente (interino)

Entidades que representam professores preparam ações que serão protocoladas no Supremo Tribunal Federal (STF) para que os profissionais da Educação sejam imunizados na primeira etapa da campanha nacional de vacinação. Conforme o plano encaminhado ao STF pelo Ministério da Saúde, a imunização

dos docentes está prevista para a fase 4. Deverão ser vacinados nessa etapa, segundo estimativa do Ministério da Saúde, professores dos níveis básico ao Superior (2,34 milhões), forças de Segurança e salvamento (850 mil) e funcionários do sistema prisional (144 mil).



Testes

Em uma das ações, sindicatos dos professores de São Paulo também vão solicitar a aplicação dos testes para o novo coronavírus que estavam estocados sem uso e foram revalidados pela Anvisa.



Prazo

O ministro do STF Ricardo Lewandowski deu 48 horas para que o Ministério da Saúde apresente as datas de cada etapa do plano de vacinação. O prazo expira amanhã ao meio-dia.



Quilombolas

Quilombolas também ameaçam ir ao STF para serem incluídos no grupo prioritário. Segundo a entidade que os representa, Conaq, já foram registrados nas comunidades 4.646 casos confirmados, 1.416 monitorados, 169 mortes e dois óbitos sem confirmação de diagnóstico.



Uso emergencial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu estabelecer prazo de até dez dias para concluir a análise de qualquer solicitação de uso emergencial de vacina. Até o momento, nenhum pedido foi feito.



Promessas

Candidato do Planalto à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) - FOTO - tem negado à ala bolsonarista que prometera à oposição mudanças na Lei Ficha Limpa e recriação de um imposto para

financiar os sindicatos.



Plano B

Mas não convenceu alguns bolsonaristas radicais que, contrariados com os acenos de Lira à oposição, verbalizam opções mais alinhadas ao Planalto, como a ministra da Agricultura e deputada licenciada, Tereza Cristina (DEM-MS).



Greve

Caminhoneiros ameaçam parar se o Senado não modificar o projeto que regulariza a cabotagem no Brasil (BR do Mar). A categoria alega que o texto, aprovado pela Câmara, prejudica o transporte rodoviário, pois libera o uso de navios estrangeiros sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros.



Traídos

Em mensagens aos caminhoneiros, Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira de Veículos

Automotores (Abrava), que reúne 30 mil profissionais em todo o País, tem dito que a categoria foi traída e

prega “união” contra o governo.



Bye

O PT não fará mais parte do quadro de funcionários da Prefeitura do Recife. A ala aliada ao PSB foi excluída e já no primeiro Diário Oficial do município, em janeiro de 2020, serão publicadas todas as exonerações dos petistas.



Sem auxílio

Diante da incerteza com o fim do auxílio emergencial, senadores querem aprovar a Lei de Responsabilidade Social (LRS). O projeto (PL 5.343/2020), do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), prevê a criação do Benefício de Renda Mínima (BRM) e redução da taxa geral de pobreza para 10% da população em três anos.



Planos

O Ministério Público defende a inclusão de vacinas para covid-19 na cobertura dos planos de saúde. Já cobrou da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informações sobre providências tomadas pelo

órgão para incorporar o imunizante no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.



Esplanadeira

# iFood vence Prêmio Experiência do Cliente 2020. # Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada aposta em franchising para expansão nacional. # Omron Healthcare Brasil unifica operações em nova fábrica de Jundiaí. # Vakinha, site de arrecadações online, lança nova forma de doar, batizada de "Clube de Doadores".

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras,

sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para

reportagem@colunaesplanada.com.br