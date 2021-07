O destino do espírito de Lázaro

alem da vida 03 - arte o dia

alem da vida 03arte o dia

Por Átila Nunes

Publicado 03/07/2021 06:00

Durante a caçada ao Lázaro, em Goiás, sempre se referiam a ele como psicopata. Só que nem todos os psicopatas são assassinos e ostentam uma faca que escorre sangue. Podem ser homens e mulheres de qualquer etnia, religião, cultura ou nível social. Trabalham, estudam, constroem carreiras, casam, têm filhos e podem viver junto de qualquer um de nós e com formas muito mais sutis de fazer mal, do que apenas agressões físicas.

A maioria dos psicopatas não chegará a matar, mas destruirá a vítima através da sedução, da manipulação ou da humilhação. Psicopatas são egocêntricos, não sentem afeto ou culpa. São pessoas sem emoção, que se preocupam apenas com o seu próprio bem-estar. Tudo com zero remorsos, zero culpabilidade.