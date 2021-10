ATILA23OUT - ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 23/10/2021 06:00

Um dos sentimentos mais fortes do ser humano é a intuição. Por trás da intuição reside a influência de espíritos elevados e outros nem tanto. A intuição proporcionou à cientistas grandes conquistas. E é a intuição que nos ajuda nas decisões difíceis, na busca de soluções para problemas desafiadores.



Uma boa dica para usufruir de sua intuição ao se deparar com uma decisão difícil, é imediatamente pensar de forma construtiva, sem medo. Primeiro, acalme-se, física e mentalmente. Atraia a orientação espiritual positiva. Ela vai lhe indicar que melhor caminho tomar. Deixe que sua mente relaxe e até mesmo, se necessário, durma! É isso mesmo: durma um pouco. É impressionante como soluções surgem durante ou depois de uma noite bem dormida.



Todos nós despendemos em média, cerca de oito das 24 horas do dia, ou seja, um terço de toda uma vida, passamos dormindo. Assim também é nos reinos vegetal e animal. As respostas aos nossos problemas vêm quando estamos adormecidos. Durante o sono, recuperamos nossos corpos. E nossos espíritos. E consequentemente, realimentamos nossas intuições.



Nada descansa como o sono. O coração, os pulmões e todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Ao comer, antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele transpira. Unhas e cabelos continuam crescendo. Espíritos que habitam nossos subconscientes estão sempre vigilantes, capazes de nos dar respostas surpreendentes enquanto dormimos.



Ninguém percebe, mas quando se dorme, os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e paladar, e até os nervos do cérebro ficam ativos durante o sono. Como nossas mentes ficam mergulhadas em problemas de toda sorte durante o dia, é necessário fazer um outro mergulho: no mundo do silêncio e da paz, quando nossos subconscientes estão mais receptivos para receber as boas intuições espirituais.



E quando não dormimos bem, de forma reparadora? No mínimo, ficamos irritadíssimos, de mau humor e até depressivos. Dizem os neurologistas que precisamos, pelo menos, seis horas de sono por dia para ter boa saúde. Só que a maioria precisa de mais. Aqueles que acham que podem dormir menos estão enganando a si próprios.



Os estudiosos de pesquisas médicas que investigam os processos do sono destacam que a insônia antecede o colapso psíquico em alguns casos. Não conseguir dormir é um desastre! Todos nós – e até os vegetais e animais – nos recarregamos espiritualmente durante o sono, essencial para produzir alegria e vitalidade na vida.



Experimente, quando estiver em dúvida sobre que decisão tomar, pedir aos seus espíritos protetores antes de dormir, o que é melhor para você. A intuição resultante da ação do subconsciente leva quase sempre à decisão certa. E pela manhã, acredite, surgirá a resposta. A sua intuição mostrará a decisão correta, como uma ordem divina.



Sonhos são a dramatização do subconsciente. Em alguns casos, avisos. Às vezes, a intuição emanada pelo subconsciente nos avisa que algo ocorrerá. Um grande número de pessoas em todo o mundo vê acontecimentos antes eles que ocorram. Em muitos casos, essas pessoas são capazes de evitar os acontecimentos trágicos previstos nitidamente em sonhos.



Nosso futuro está em nossas mentes. Os acontecimentos de amanhã estão no nosso subconsciente, como estão os da próxima semana e do próximo mês. E podem sim, ser até vistos por médiuns videntes. Isso não significa que tudo seja predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental, como pensamos, sentimos e acreditamos é que determina nosso futuro, nosso destino.



Quando dormimos, o espírito que somos permanece ligado ao corpo, mas se desprende parcialmente do corpo físico. Isso se chama desdobramento. Quando nós nos desdobramos durante o sono, acessamos um outro nível de consciência. Com isso, entramos num outro campo de percepções.



Sonhos premonitórios são avisos de nossos mentores. Espíritos mais elevados nos avisam de coisas que estão prestes a acontecer. O que sabemos é que quando dormimos nos libertamos parcialmente da influência do corpo físico. E isso faz muita diferença. Durante o sono somos capazes de perceber coisas que estão prestes a acontecer. É o que chamamos de intuição.



Lembre-se de que nossa mente é criadora. Seu poder é incalculável. Nossa mente é o programa do espírito. A maneira como programamos nossas mentes é que determina o que acontece em nossas vidas. Um sonho pode se concretizar por uma programação da mente. Pode acreditar.



Átila Nunes