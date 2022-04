Arte coluna Atila Nunes 30 abril - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Atila Nunes 30 abrilArte Paulo Márcio

Publicado 30/04/2022 06:00

Finalizando a abordagem sobre os principais gêneros de mediunidade, agrupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de causas e efeitos. São duas as principais categorias: médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas e os médiuns de efeitos intelectuais que recebem e transmitem comunicações inteligentes.



Médiuns sensitivos: os capazes de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons dos maus.



Médiuns naturais ou inconscientes: os que produzem os fenômenos espontaneamente, sem participação da própria vontade e à sua revelia.



Médiuns facultativos ou voluntários: os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade.

Médiuns tiptólogos: aqueles sob cuja influência se produzem ruídos e pancadas.



Médiuns motores: os que produzem o movimento dos corpos inertes.

Médiuns de translações e de suspensões: os que produzem a levitação e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio.



Médiuns de efeitos musicais: os que provocam a execução de composições musicais, sem qualquer contato com os instrumentos (são raros).



Médiuns de aparições: os que podem provocar aparições tangíveis e visíveis.

Médiuns de transporte: os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais.



Médiuns noturnos: os que só obtêm certos efeitos físicos à noite.



Médiuns curadores: os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece.



Na categoria de médiuns especiais para efeitos intelectuais se sobressaem:



Médiuns auditivos: os que ouvem os espíritos.

Médiuns falantes: os que falam sob a influência dos espíritos.



Médiuns videntes: os que veem os espíritos. A visão inesperada de um espírito é frequente.

Médiuns de pressentimentos: os que têm intuição do que ocorrerá no futuro.

Médiuns sonâmbulos: os que, em estado de sonambulismo, são assistidos por espíritos.

Médiuns pintores: os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos.

Médiuns músicos: os que executam, compõem ou escrevem músicas, sob a influência dos espíritos.



Médiuns intuitivos: aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão escreve o pensamento que lhe é sugerido sobre um assunto provocado.



Médiuns polígrafos: aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica ou reproduzem a escrita que o espírito tinha em vida.



Médiuns poliglotas: os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas.



Médiuns iletrados: os que escrevem incorporados, sem saber ler e nem escrever.



Médiuns de ditados espontâneos: os que recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados.



Médiuns poéticos: embora não recebam comunicações em verso, as mensagens que chegam por intermédio deles são sentimentais.



Médiuns literários: dissertam com estilo correto, elegante e eloquência.



Médiuns historiadores: os que revelam aptidão para as explanações históricas, independentemente dos conhecimentos do médium.



Médiuns científicos: não são sábios, podem até ser muito ignorantes.



Médiuns receitistas: têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Não se deve confundi-los com os médiuns curadores, visto que nada mais fazem do que transmitir o pensamento do espírito.



Médiuns filósofos: as comunicações que recebem têm por objeto as questões de moral e de alta filosofia.



Médiuns calmos: escrevem sempre com lentidão, sem agitação.



Médiuns velozes: escrevem com rapidez maior do que normalmente o fariam em seu estado habitual, o que causa enorme cansaço.

Médiuns convulsivos: ficam num estado de superexcitação quase febril. A mão e o corpo se agitam.



Médiuns obsidiados: os que não podem livrar-se de espíritos importunos e enganadores, mas que não se deixam iludir.



Médiuns subjugados: os que sofrem uma dominação moral e material por parte de espíritos maus. Médiuns orgulhosos: os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgando que nada mais têm a aprender. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem ter todas. os que sofrem uma dominação moral e material por parte de espíritos maus.

Médiuns mercenários: os que exploram financeiramente suas faculdades.



Médiuns de má-fé: os que, possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não têm, para se darem mais importância.



Médiuns egoístas: os que só se servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si as comunicações que recebem.



Médiuns invejosos: os que olham com despeito outros médiuns.



Médiuns sérios: os que só se servem de suas faculdades para o bem e para



Todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. É muito raro que a faculdade de um médium se circunscreva rigorosamente a um único gênero. Um médium pode ter muitas aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma, e essa que ele deve cultivar se for útil. É erro querer forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possua.



Átila Nunes