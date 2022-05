átila14mai - ARTE PAULO MÁRCIO

átila14maiARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 14/05/2022 06:00

A gente sabe que é comum os pais transmitirem aos filhos a semelhança física. E as almas? As almas são diferentes das almas - ou espíritos - uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Grande influência é exercida pelos espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento, contudo, já que têm que contribuir para o progresso deles.



Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. As boas qualidades dos pais nem sempre atraem bons espíritos que influenciam seu filho. É comum que um espírito atrasado peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o façam evoluir. Pelos seus pensamentos e preces os pais podem atrair para o corpo em formação, um bom espírito. Podem, sim, melhorar o espírito do filho. Esse é o dever deles.



A eventual semelhança de caráter que existe entre dois irmãos, notadamente os gêmeos, tem uma explicação: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos.



Vez por outra, dois espíritos – ou duas almas – encarnam em crianças cujos corpos nascem ligados, isto é, com alguns órgãos comuns. A semelhança entre elas é tão grande, que parecem uma só. No caso dos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia, mas existem casos que gêmeos nutrem aversão um pelo outro. Almas dos espíritos de gêmeos, necessariamente não são simpáticos entre si.



Povos são diferentes. Os espíritos se agrupam em famílias formadas pelas suas mais puras qualidades. Um povo nada mais é do que uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos que trarão traços do caráter moral de suas existências anteriores. Pode ocorrer que a reencarnação coloque o espírito numa posição social diferente. Se ele era senhor, pode voltar como servo. Os hábitos e costumes podem ser absolutamente diferentes da outra encarnação.



O caráter físico de um espírito não conserva os traços de suas existências anteriores. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que ele foi anteriormente. O espírito, contudo, se reflete no corpo, embora este seja unicamente matéria. Nada mais verdadeiro do que aquele ditado famoso de que ‘os olhos são o espelho da alma’: o semblante do indivíduo reflete de modo particular a alma.



Imagine uma pessoa excessivamente feia. Nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão positiva nos causam, que até chegam a nos inspirar repulsão. É absurdo supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório para espíritos perfeitos. Nenhuma relação existe num corpo e sua alma na presente encarnação com a encarnação anterior.



As qualidades do espírito, todavia, frequentemente modificam os órgãos dos corpos, influenciando o semblante físico e até suas maneiras um cunho especial. Um envoltório corporal sob humilde aparência, pode esconder uma alma de expressiva grandeza e da dignidade. Isso é muito comum nas manifestações mediúnicas nos centros umbandistas, particularmente com os pretos velhos.



É difícil identificar quem foi o espírito que encarnou num corpo. Almas superiores podem habitar corpos disformes e vice-versa, isto é, corpos esbeltos podem abrigar espíritos ruins. Eu disse pode. Isso não é uma regra. É muito comum o questionamento de estudiosos das manifestações espíritas seja nos centros de Doutrina Espírita, seja nos centros de Umbanda. Caboclos e pretos velhos não são necessariamente guerreiros indígenas, como pretos velhos não são obrigatoriamente escravos africanos com idade avançada.







Átila Nunes