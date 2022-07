Arte coluna Atila Nunes 09 julho - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Atila Nunes 09 julhoArte Paulo Márcio

Publicado 09/07/2022 00:00

Não resta qualquer dúvida de que a magnetização da água é uma forma de tratamento, desde que obedeça a uma sequência, de forma regular e metódica.



Praticamente todas as casas de caridade - incluindo aí os centros espíritas e os de Umbanda -, estão sempre procurando aperfeiçoar o trabalho nas sessões. Não há como criticar o uso da água fluidificada, o livro de anotações para enfermos, a figura de Jesus num quadro na parede, as preces inicial e final das reuniões ou até mesmo a ave-maria.



Isso nada tem a ver com imitação de práticas católicas. E mesmo que tivesse, qual é o problema, já que são práticas saudáveis e cristãs? Não chega nem a ser um sincretismo, e sim, uma adequação ao que há de positivo em outras religiões. Temos sim, que buscar sempre a atualização de acordo com a evolução do planeta.



A fé não pode ser cega. Ela evolui como tudo. E se adequa conforme com a evolução do mundo. Se fôssemos seguir todos os ditames escritos dos livros sagrados há milhares de anos, nada sobraria da humanidade, já que alguns deles recomendam práticas semelhantes às praticadas pelos homens da caverna. Por isso, a necessidade de nos atualizarmos nas práticas doutrinárias.

A água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores, lembra Edvaldo Kulcheski. Água fluidificada é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. A fluidificação da água é feita pelos espíritos desencarnados e demais entidades que, durante as sessões fluidificam a água. A água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos encarnados (nós), assim como ocorre com os passes. Para isso, é necessário que, por parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a leitura de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontrar a água.



A fluidificação da água é simples. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, continua Kulcheski. O processo é invisível aos olhos mortais, por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para que tratamento alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados. E mais: transmite ao organismo doente, quando ingerida. A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais (ainda desconhecidos), que servem para ajudar na cura.



Há alguns tipos de fluidificação da água. A fluidificação magnética é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa (encarnada) que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus próprios fluidos.



A fluidificação espiritual é aquela em que os espíritos aplicam fluidos (sem intermediários) diretamente sobre os frascos com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos pelas entidades. A fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espírita e de Umbanda.



Já a fluidificação mista é uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos.



Por mais incrível que possa parecer, o processo de fluidificação da água não depende da presença de médiuns, pois as entidades podem aplicar os fluidos sem intermediários, diretamente sobre os frascos com água. Além disso, qualquer pessoa pode fluidificar a água. Basta ter fé e concentrar-se naquilo que estiver fazendo, projetando assim os seus próprios fluidos e recebendo o auxílio da espiritualidade amiga.



A ação da água fluidificada no organismo é interessante. A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida no nosso organismo, certo? Por isso, aproveitando-se de algumas de suas propriedades, é usada como agente do tratamento de fluidoterapia. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas. A água é responsável pela reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual.



A terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças crônicas e degenerativas, mas facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. A água fluidificada, segundo Edvaldo Kulcheski, é uma água magnetizada, principalmente, pelos espíritos, contendo alterações ocasionadas pelos fluidos ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual.



Para cada paciente o fluido medicamentoso será específico não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Deve ser usada como um medicamento. Manda o bom senso que não se utilize remédios sem necessidade, portanto, da mesma maneira, só deve usar a água fluidificada quem de fato estiver necessitando dela. Tudo em excesso faz mal, segundo ele.



André Luiz citou o sacerdote que eleva uma hóstia para introduzir na boca de um fiel. O sacerdote não apresenta nenhuma luminosidade, mas aquela partícula, ao se aproximar da boca da mulher (que ora com muita fé) é tomada de grande luminescência. Este fiel, por sua fé e confiança, atraiu fluidos altamente benéficos. O mesmo ocorrerá o mesmo com a água fluidificada.