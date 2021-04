Praça Tiradentes: apesar da estátua de Dom Pedro I, homenagem à quem se tornou mártir da República Reprodução Wikipedia

Por Thiago Gomide

Publicado 27/04/2021 08:00

O dia 21 de abril passou e alguns leitores me enviaram e-mail (sim, eu leio e respondo) pedindo que escrevesse sobre o moço.

Entendedor das minhas obrigações e clemente à quem paga minhas contas, obedeci.



Vamos lá, sem perder tempo - e com direito à vídeo.



A vida do dentista e militar Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”, é lotada de reviravoltas.

E muito dessa montanha-russa se passou no Rio de Janeiro.

Por aqui, ele serviu o Exército, no Forte do Leme. Caso houvesse alguma invasão francesa, tão comuns no século XVIII, ele precisava estar a postos para defender a colônia portuguesa e o poder Real.

Em 1789, foi preso por causa da liderança na Inconfidência Mineira. A luta era contra os ordens ( e impostos) de Portugal. Pagando a conta de todos os inconfidentes, “Tiradentes” foi levado de Minas Gerais para a então capital. Era a volta dele ao Rio. Ficou detido na hoje casa dos deputados estaduais, a "Alerj", que atualmente se chama Palácio Tiradentes. Sairia dali para a morte.



A poucos quilômetros de distância, em 1792, uma forca esperava por “Tiradentes”. Na praça que hoje homenageia no nome o inconfidente, o público batia palmas para o carrasco. O evento teve um desfecho ainda mais trágico: o corpo foi esquartejado. Era um aviso para quem quisesse se voltar contra o poder vigente. Para ampliar o medo, os pedaços do morto foram espalhados por diversos cantos, em uma viagem do Rio de Janeiro à Ouro Preto.

Odiado pelo Império, “Tiradentes” se tornou símbolo de liberdade na República. Considerado mártir, ganhou interpretações para lá de românticas a partir de 1889. O pintor Pedro Américo, por exemplo, em 1893, faz dos traços fisionômicos do mineiro de Ritápolis uma cópia do que conhecemos de Jesus Cristo.



Fiz um vídeo para você conhecer os passos de “Tiradentes” no Rio de Janeiro.