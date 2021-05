Major Apollo: enfrentou alemães e conseguiu importantes vitórias Reprodução Internet

Por Thiago Gomide

Publicado 04/05/2021 07:00 | Atualizado 04/05/2021 07:27

Em tempos de resistência, é preciso lembrar de um personagem pouco conhecido, mas muito importante para a história do Brasil: Major Apollo Miguel Rezk.



Poucos aguentariam a barra que esse homem viveu em plena Segunda Guerra Mundial, sob o fogo cruzado dos nazi-fascistas. A conquista de Monte Castelo, na Itália, que erroneamente alguns acreditam que foi fácil, tem também as digitais desse carioca nascido em 1918.



Após concluir o Colégio Pedro II, Apollo tinha o sonho de fazer parte das Forças Armadas. Não deu. Na tradicional Escola Militar de Realengo escutou que a saúde frágil não combinava com o rigor físico exigido. Ficou na reserva, pra em qualquer emergência ser convocado.



Não demorou muito. Apenas 7 anos após a reprovação, uma tensão internacional colocou o planeta de cabeça pra baixo e a vida do rapaz na mesma posição. Em 1942, ele teria que largar o comércio e a economia para embarcar rumo à Europa. O Brasil decidia entrar no conflito mundial. Era, ao mesmo tempo, uma corrida para reparar nossas fragilidades e contra os bem preparados soldados alemães e italianos. Precisava-se coragem e estratégia.



Pense em um lugar repleto de inimigos fortemente armados. Para piorar a situação, eles estão no alto, com a vantagem da observação privilegiada e aproveitando a lei da gravidade. Monte Castelo ofertava essas características aos militares do Brasil. Tenente Apollo estava à frente de um pelotão em dezembro de 1944. A missão era quebrar uma estratégica barricada alemã. Se um conflito nessas circunstâncias imitasse os desenhos animados, a chance de vitória de quem precisa escalar é quase zero. Ele venceu, adianto, mas até hoje estudam de qual maneira.



Foram dias de intensos tiroteios e bombardeios. Viu amigos serem mortos. Mantendo a frieza e seguindo o objetivo, foi em frente, ocupando espaços. Ficou cercado. Foi ferido e, mesmo assim, manteve a liderança e o dedo no gatilho. Quando parecia tudo perdido, controlou as perdas e aprisionou alemães. A falta de roupas adequadas fez com que intenso frio congelasse os pés, dificultando a locomoção até a morte, em 1999, aos 80 anos.



Apollo foi um dos 452 oficiais R/2 combatentes na Segunda Guerra. O Brasil enviou mais de 25 mil homens para a Europa. As baixas foram muitas. Só a conquista de Monte Castelo nos custou 400 soldados e inúmeros feridos. A tomada de Montese, pouco conhecida, mas fundamental estrategicamente, ajudou a riscar as defesas inimigas. No mínimo quatorze mil adversários se renderam aos militares brasileiros.



Entre tantas condecorações, Apollo Miguel Risk, um filho de libanês com síria, recebeu a Medalha de Campanha, Medalha de Sangue do Brasil e a Medalha de Guerra. Foi homenageado nos Estados Unidos também.



Essa pandemia nos leva aos mais diferentes desafios, em especial aos combates emocionais. Às vezes parece que tudo está perdido. Às vezes parece que não vamos suportar. Às vezes temos a certeza que o adversário está mais bem equipado e melhor posicionado.

Que Apollo nos sirva de respiro.



Agradecimento

O jornalista e R/2 Cesar Miranda Ribeiro, atual presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, foi quem me apresentou essa história.

Fica aqui o agradecimento.

Aproveitando: o MIS está cheio de novidades, inclusive uma webrádio, mostrando o rico acervo do Museu. Clique aqui para ver o que anda rolando.

Monumento aos Pracinhas

Em 2019, fiz um vídeo mostrando detalhes do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo.

Só apertar o play e curtir.

O Exército tem um site dedicado ao Monumento.