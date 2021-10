Rio,14/06/2019-CENA DO DIA- CENTRO, Praça XV, Na foto, moça fazendo uma selfie. Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 01/10/2021 12:12 | Atualizado 01/10/2021 18:23

Sem rodeios, apresento logo a dúvida que regerá essa coluna: por que as cidades do Rio de Janeiro investem tão pouco – ou quase nada – em projetos digitais para estimular o turismo? Basta navegar um pouquinho pelas principais redes sociais para perceber que diversos municípios do Estado ou contam com vídeos caseiros ou até mesmo não apresentam nenhum registro das suas belezas, história e particularidades.



Em 2005, para a concorrida personalidade do ano, a prestigiada revista norte-americana Time escolheu “You”, ou seja, você, aproveitando como pano de fundo o lançamento meteórico do “YouTube”. Você, que produz conteúdos e que a partir daquele instante contava com reservatório fácil e potente, estava elencado como estrela. Você, que consome o universo digital, aproveitando os mais diferentes olhares, subiu ao mais alto degrau do pódio. Há mais de 15 anos, o mundo já sabia que os “vocês” eram parte importante da engrenagem de qualquer negócio.



O interior do Rio de Janeiro é repleto de encantos. Cachoeiras, praias, bares, restaurantes, trilhas e pousadas incríveis se somam a história de um cantinho do país que foi centro administrativo da Colônia, Império e República. O interior faz parte disso também, evidente. Nossas terras foram marcadas pelos ciclos econômicos. Nossas terras foram marcadas por misturas culturais. No Rio, o visitante pode experimentar diferentes climas em poucas horas de viagem. No bom publicitês, essas vantagens competitivas precisam ser ressaltadas - e registradas.



Antes de decidir ou até mesmo planejar uma viagem, independente se curta ou longa, o turista tende a procurar referências. É óbvio. Como é? O que tem para fazer? Qual é a história? são três das inúmeras perguntas que nos martelam. Pesquisas de sites especializados, como o próprio Booking, indicam que os comentários e indicações fazem diferença na hora da decisão. Vídeos e podcasts são duas mídias desejadas. Quanto mais e com qualidade, melhor. Quem não aproveitou o TripAdvisor para diminuir as chances de uma furada? Pois é, o “You” está aí também, e não entender isso é viver no século passado, com direito a filipeta e filme em VHS.

Influenciadores no Rio



A Prefeitura do Rio deu um pontapé inicial nesse assunto recentemente, lançando o projeto “Rio Digital Influencer”. Serão selecionados alguns influenciadores que contam com mais de 20 mil seguidores.



“Durante um ano, os influenciadores escolhidos serão convidados a participar de ações turísticas e de grandes eventos, como o Carnaval e o Réveillon, além de passeios exclusivos a pontos turísticos e festas”, diz o release.



Bom começo, apesar da falta de remuneração, em especial no caso de estratégicos influenciadores.



You?



E os pequenos produtores? O X da questão é incluir aqueles que estão nos mais diferentes nichos, às vezes com menos de 1000 seguidores.



Por falar em Turismo...

Foi gravado recentemente, pelo youtube do Programa Magnavita e para o Correio da Manhã,a entrevista de Cláudio Magnavita, um dos nomes mais respeitados desse setor no Brasil, com o atual secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

Como é praxe do jornalista, não sobraram perguntas, inclusive quais serão os próximos passos da pasta. Vale muito acompanhar.



Pagamento por aproximação



Achei curioso um número divulgado pela Visa: 1 em cada 4 pessoas já usam pagamento por aproximação Visa no MetrôRio.



Isso porque não está na pesquisa a utilização de outras bandeiras.



A tendência, percebe-se, é de crescimento.



Sugestão de Live





Os magistrados da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro promovem conteúdos riquíssimos (e variados!) no Instagram : são palestras, comentários e entrevistas, muitas das vezes com pessoas que nunca imaginaríamos interagindo com o universo jurídico. A linguagem é do dia a dia, nos deixando tranquilos a participar.

A coluna destaca a atuação da Desembargadora Cristina Tereza Gaulia.



Maria da Penha no MIS

Maria da Penha, vítima de violência doméstica e grande símbolo que dá nome à Lei que protege as mulheres de agressões, participará da série prestigiada de depoimentos do Museu da Imagem e do Som.

