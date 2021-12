Igreja de N.S. da Lapa dos Mercadores, na rua do Ouvidor, tomou um tiro de canhão, em 1893 - Reprodução Internet

Igreja de N.S. da Lapa dos Mercadores, na rua do Ouvidor, tomou um tiro de canhão, em 1893Reprodução Internet

Publicado 15/12/2021 09:00 | Atualizado 15/12/2021 19:06

Bala perdida é uma coisa. Bala de canhão perdida é outra. Na história bélica do Rio de Janeiro, já vivemos essa situação um tanto quanto enlouquecedora. Durante a revolta da Armada, em 1893, um tiro disparado por um canhão atingiu uma Igreja, fez estragos e até hoje atrai curiosos incrédulos com o que aconteceu.

Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o cargo. Deveria ser de maneira interina, mas o amor ao poder bateu mais forte. Ao invés de organizar novas eleições, o “Marechal de Ferro” resolveu ficar. Inconformados com essa situação e também exigindo reconhecimento igual ao Exército, generais da Marinha expressaram publicamente os descontentamentos. Fazendo jus à fama, Floriano Peixoto mandou prender os líderes. Em 1893 teria a resposta dos oficiais. O Rio viveria dias de guerra.



Um zum-zum-zum tomou conta do centro do Rio de Janeiro no dia 6 de setembro de 1893: navios estavam apontando suas armas para a cidade e a qualquer momento haveria o bombardeio. Moradores arrumaram as trouxinhas e se mandaram. Comerciantes fecharam as portas. Ficou tudo deserto. O temor era grande. Tiros foram trocados em diferentes lugares do Rio de Janeiro, inclusive na Ponta da Armação, em Niterói.

Do encouraçado Aquidabã um estampido ressoou. Em segundos, a bala atravessava o céu da rua do Ouvidor. No relógio passava de 17 horas. 25 de setembro de 1893. A sequência é de parte da cúpula da torre da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores ruindo. Uma estátua representando a Religião despencou lá do alto e, por milagre, só quebrou alguns dedinhos. Não havia ninguém rezando no momento, felizmente. Os estilhaços chegaram à um prédio vizinho, arrebentando paredes, e à outros imóveis ainda mais distantes. Estado de Sítio foi estabelecido e a confusão envolvendo marinheiros e Governo mudou de canto: Florianópolis. A “Revolta da Armada” ganhou novos e sangrentos capítulos.



Quem for à Igreja pode ver em destaque o projétil do canhão bem ao lado da imagem. É caso raro de exposição de bala perdida.



*



Fim do Aquibadã



Apaixonados por mergulho se aboletam para visitar a carcaça do Aquidabã, em Angra dos Reis. Repousando em águas límpidas, o encouraçado traz, além das histórias de conflitos, um caso muito polêmico: em janeiro de 1906, uma explosão no paiol matou mais de 100 tripulantes. Muitos outros ficaram feridos. A embarcação transformou-se numa enorme bola de fogo e partiu-se ao meio. Esse foi o motivo de ter ido à pique.



*

Quer ver em vídeo?

*

Anderson Paulino

Especialista em formação de professores, o também professor Anderson Paulino é agora o responsável pela...Formação Continuada de toda a rede da Secretaria Estadual de Educação.

Paulino é originalmente professor da Secretaria Municipal de Educação.

Que tenha sorte!