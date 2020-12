Jogador Neymar está curado do coronavírus Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:04 | Atualizado 29/12/2020 09:20

Sabem o que Neymar, Adriane Galisteu, Camila Coutinho e Calinhos Maia tem em comum? Eles são péssimas influências! Na teoria, essa nova geração de influenciadores deveria usar seu alcance para influenciar positivamente seus seguidores, mas em meio uma pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas, personalidades como Neymar, Galisteu, Carlinhos Maia, Camila Coutinho, entre outros, só se preocupam em mostrar que estão viajando, dando festas, socializando e, desta forma, acabam incentivando seus admiradores a seguir pelo mesmo caminho.

fotogaleria

Publicidade

Foi descoberto que Neymar estaria planejando uma festa para 500 pessoas em sua propriedade em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, informação que foi prontamente negada, apesar de algumas pessoas que estão indo para festa deixarem vazar que estavam fazendo exame de Covid para o tal evento. Horas depois, a agência que organiza o evento soltou que a festa será para 150 pessoas e que eles têm todas as liberações e estão seguindo todas as regras de saúde. Mas para a principal regra, o amor ao próximo, também conhecido como empatia, o jogador do Paris Saint-Germain está se lixando.



Neymar, mais uma vez, deixa evidente seu egoísmo e não está nem ai se o número de mortes sobe a cada dia no país. O jogador, que já foi diagnosticado com a Covid-19, acredita estar imune a doença e, infectando ou não pessoas, o que importa é que ele tenha sua festa de final de ano. Não se pode alegar nem a falta de informação, pois apesar de pouco estudo, Neymar a todo tempo é bombardeado por informações dessa doença que mata no mundo todo e que, inclusive, fez com que a Organização Mundial de Saúde, OMS, pedisse que as pessoas evitassem aglomerações durante as festas de final de ano.

Publicidade

Mas o Neymar se acha acima do bem e do mal por sua fama, seu dinheiro e sua prepotência. Pobre menino rico, só tem dinheiro! Seus mais de 144 milhões de seguidores estão sendo influenciados por um cara egoísta, com pensamentos tacanhos e atitudes de um ditador negacionista como o do Belarus Aleksandr Grigórevich, aquele que sem a ajuda do Google o menino Ney nem deve saber quem é. Quem dera Neymar usasse o mesmo dinheiro que desperdiça em festas para se instruir mais.



Carlinhos Maia, na teoria, deveria ser uma boa influencia para seus 21 milhões de seguidores, mas só se importa com seu próprio umbigo e em um ano onde os trabalhos foram escassos e a exposição pouca, o humorista resolveu tirar sarro com a vida dos outros e expor convidados de uma festa de Natal ao vírus da Covid-19. Ao menos dois casos foram confirmados: da cantora do evento e da influencer Milade Mihade, mas especula-se que ao menos 40 pessoas tenham se contaminado no 'Natal da Vila'. Apesar de saber que está errado, que nada justifica a festa, Carlinhos tenta se justificar e rebater as criticas, mas por a mão na consciência que é bom, isso ele não faz. Se a intenção era ajudar pessoas da área de eventos que precisam de dinheiro e visibilidade, que fizesse uma doação para o dinheiro ser distribuído sem a necessidade de expor pessoas ao risco, mas Carlinhos não sabe fazer nada sem tirar proveito em cima, sem divulgar... e olha o resultado de seu pensamento narcisista...



Publicidade

Mas nem só de grandes números vivem as más influencias. Adriane Galisteu, que adora fazer entrevistas e dar declarações falando para as pessoas se cuidarem, é outra que parece não viver mais a pandemia. Para seus 3,6 milhões de seguidores, Galisteu fez questão de fazer um story em seu Instagram falando: “das Madivas para o Forte (Praia do forte, na Bahia)... A gente gosta de uma praia, de um sol." Querida Galisteu, é impressão minha ou você está incentivando as pessoas a viajarem como se nada estivesse acontecendo? Noção mandou lembranças! Caso no seu mundinho não esteja acontecendo, aqui, na realidade, as UTI’s estão operando em sua capacidade máxima. Acredito que você entenda a gravidade da doença, já que sua sogra ficou entre a vida e a morte e até hoje possui sequelas do ocorrido. Mesmo sendo grupo de amigos que você conhece, a contaminação doméstica é um dos fatores que mais alastram a doença, mas acho que não preciso explicar isso para você, já que novamente digo: na sua família foi assim que a contaminação aconteceu.



Essa é a boa influencia que você quer passar para seus seguidores? Que já está tudo certo, está liberado para viajar, quando as autoridades de saúde pedem que as pessoas se mantenham em casa, pratiquem o distanciamento e usem máscaras? Porque se for, Camila Coutinho está seguindo à risca, pois em menos de uma semana, a influenciadora - que distribui conhecimento para seus seguidores - entre a venda de um chocolate ou sua linha de produtos de beleza, já esteve em três cidades diferentes.

Publicidade

Sempre a bordo de aviões, conseqüentemente frequentando aeroportos, Camila já esteve em São Paulo, Recife e Porto Seguro, de onde seguiu para Trancoso. Acha que em algum momento ela comentou em suas redes sociais sobre os perigos disso para seus seguidores? Que nada! Pelo contrário, ela só mostra as coisas boas do dolce fair niente. É aquilo: põe a vida do seguidor em risco, mas não perde a foto ou vídeo perfeito na viagem ou a oportunidade de pedir que visitem sua nova loja em um shopping. Isso mesmo, meu caro leitor, incentivando o público a sair de casa para ir a um shopping.



Esses três são só alguns exemplos de más influencias que estão por ai nas redes socais, mas com certeza há muito outros. Então, na hora de consumir produtos ligados a essas pessoas, lembrem-se que eles estão pouco se lixando para você e sua saúde, que só se importam com os seguidores na hora que precisam vender.