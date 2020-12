Suzy Cortez Gabriel Renne

Por O Dia

Ícone de beleza, sensualidade e fenômeno em conteúdo adulto, Suzy Cortez criticou os ensaios para revistas masculinas. "Essas publicações escravizaram as modelos por anos. Fotos e vídeos são propriedades delas para sempre. Hoje o OnlyFans (plataforma de compartilhamento de conteúdos adultos) me deu a oportunidade de me tornar uma empresária de sucesso, pois sou dona de todo material que publico na internet. Não preciso mais de terceiros que ficavam com 80% dos lucros. Já posei para 46 revistas masculinas e hoje não posaria de novo para essas revistas nem por 1 milhão de dólares", disse a musa fitness e ex-Miss Bumbum, que em entrevista recente já revelou faturar cerca de R$ 2 milhões por mês com o OnlyFans.