Monique Curi Divulgação

Por O Dia

Quem conheceu Monique Curi ainda atriz mirim fica encantado com sua boa forma aos 52 anos. Ela, que pode ser vista agora no 'Vale a Pena Ver de Novo' em 'Laços de Família', fala o que faz para manter o corpão mesmo não resistindo às delícias das festas de final de ano."Quando passo dos limites, eu faço jejum intermitente. Fico 16 horas sem comer e depois recomeço com minha alimentação saudável. Eu não posso sair comendo tudo o que quero.", revela. Monique jura que na maioria das vezes consegue ter equilibrio sem passar fome. "Tem opções nas festas que dá para comer de tudo e não chutar o balde. Um exemplo disso é apostar nas proteínas das carnes. Gosto do peru, do tender. Tem também sempre uma salada diferente com figos e frutas que como. Por mais que eu coma tudo que eu queira, não é uma coisa tão fora do meu ritual da alimentação saudável", diz a beldade.