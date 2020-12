Ligia Mendes e o marido vão virar o ano em Trancoso, na Bahia Reprodução Instagram

Por O Dia

Ex-apresentadora do extinto 'Tricotando', Lígia Mendes está entre as personalidades públicas que estão planejando uma festa de réveillon. Segundo a coluna apurou, Lígia e alguns amigos estão organizando um evento para um grupo seleto de convidados em Trancoso, na Bahia, onde ela e o marido vão passar a virada de ano. A festinha era pra ser segredo, tanto que foi pedido aos convidados para evitarem compartilhar imagens do evento nas redes sociais, mas ainda bem que quase ninguém lê esta coluninha.



Procurada, Lígia jura bem jurado que não vai fazer festa. "Não vou fazer nenhuma festa, não. Tô de férias.... nunca fiz festa na vida." Eita, será que cancelou? Porque os convidados já estão cientes da festa...



Vale lembrar que, apesar da chegada de uma vacina em alguns lugares do mundo, no Brasil ainda não há nenhuma aprovada e mais de 200 mil pessoas já morreram no país por causa da Covid-19. Alé, disso, as UTI's dos hospitais seguem operando em sua capacidade máxima. A justiça também decretou a proibição de festas em localidades como Trancoso e Arraial D'Ajuda.