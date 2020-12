Elenco da série 'Maldivas', da Netflix Divulgação

Por O Dia

Após ter as gravações paralisadas no início deste mês por conta de caso de Covid-19 na equipe, a série 'Maldivas', da Netflix, deve retomar os trabalhos agora no mês de janeiro. As especulações apontavam que Manu Gavassi, uma das atrizes da série, teria testado positivo para a doença, mas a assessoria dela desmentiu a informação. O elenco também conta com Bruna Marquezine, Carol Castro e outros ex-globais.