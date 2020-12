Gabriela Rocha Divulgação

Publicado 28/12/2020 18:47

O ano de 2020 foi para muitos um tempo de introspecção e reclusão, mas esse período também serviu como um impulsionador para a música digital, que despontou com LIVES e conexões inéditas, favorecendo muitos artistas de diversos gêneros. Esse foi o caso da cantora Gabriela Rocha, que em plena pandemia viu oportunidades para quebrar fronteiras entre nações através da mensagem de vida e esperança que suas canções carregam.



Em abril, a cantora se apresentou na maior live do meio gospel, batendo três milhões de visualizações simultâneas em seu canal. A ministração 'Juntos em Adoração' fez tanto sucesso que meses depois teve sua gravação lançada como um álbum e inspirou Gabriela a se aventurar fazendo seu próprio podcast, em que ela compartilha a história das músicas em forma de devocionais.



Mas as maiores surpresas começaram no mês de maio, quando Gabriela Rocha deu início à expansão de sua

carreira para a América Latina gravando a canção 'Lugar Secreto' em espanhol, com a participação da cantora

Christine D'Clario, considerada a maior cantora latina do segmento. Em seguida, lançou duas músicas cantadas em inglês e português com a americana Kim Walker Smith, da consagrada banda Jesus Culture e encerrou seu ano internacional gravando a canção 'Vida aos Sepulcros' com a banda Elevation Worship, a mais ouvida da atualidade.



Esses projetos dão continuidade aos números impressionantes de Gabriela Rocha. Seu canal no Youtube é o número 1 do mundo na categoria 'Artista Cristã', com mais de 6,5 milhões de seguidores e quase 2 bilhões de visualizações. Em 2020, duas músicas se destacaram ainda como as mais ouvidas no mundo e atingiram marcas extraordinárias. 'Lugar Secreto', interpretada e composta por ela, bateu 400 milhões de visualizações, e 'Ninguém Explica Deus', em que ela faz participação especial, atingiu meio bilhão de visualizações.



A cantora também foi a artista cristã com mais ouvintes no Spotify Brasil com mais de 2 milhões de ouvintes únicos mensais, batendo também um recorde com o álbum 'Céu', que foi o mais ouvido em 2020. Os números impressionam, mas a cantora demonstra bastante naturalidade e confiança de que esses resultados são, na verdade, vidas sendo impactadas pelo poder do evangelho: “A minha única oração é para que essa união de nações possa abençoar milhares de pessoas. E que essas pessoas possam ser curadas, transformadas e sejam cheias de Deus”, afirma Gabriela.

E para quem pensou que acabaria por aí, não é bem assim. A equipe de comunicação da cantora não detalhou as datas, mas confirmou que Gabriela está planejando mais uma parceria internacional para o próximo ano, além de mais um projeto com canções inéditas. Tudo isso mostra que podemos criar expectativas para o próximo ano de Gabriela Rocha, que promete ser ainda melhor.