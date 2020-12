Pétala Barreiros, Marcos Araújo, Lívia Andrade Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 10:20

A madrugada foi marcada por um treta envolvendo Lívia Andrade, o Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, e a influenciadora Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário e mãe dos filhos dele. Mas antes de começarmos a noticiar os detalhes, devemos lembrar que o leitor desta coluna já sabe desde maio deste ano que o casamento de Pétala com o Marcos Araújo chegou ao fim. Na época em que noticiamos, inclusive, ele estava namorando uma moça chamada Maria Cecília.

Mas agora voltando a falar da treta: Pétala confirmou o relacionamento de Lívia Andrade e Marcos Araújo, que neste momento estão curtindo dias de férias no México. A influencer entregou ainda que foi traída pelo empresário com ex-apresentadora do SBT. "Não entendi porque essa história veio à tona agora, porque aconteceu no ano passado e foi um dos motivos para eu terminar meu relacionamento. Não vou desmentir, porque eu vi fotos na minha casa, de um casal que estava lá e depois ele (o ex) mesmo me confirmou", contou Pétala.

A jovem de 21 anos disse ainda que um tênis seu usado que ficou na casa do ex foi dado por ele de presente para Lívia. O calçado em questão está avaliado em pouco mais de R$ 3,5 mil. A informação do tênis se tornou pública através de alguns prints de uma conversa de Pétala em um grupo do WhatsApp. "Gente, olha o que me mandaram. Ele deu meu tênis pra Lívia. Eu tinha pedido pra ele de volta quando separamos e ele não me devolveu. Nem quero mais também", disse Pétala nos prints divulgados pelo Instagram 'Garoto do Blog'.

E depois que os prints vazaram, Lívia fez a debochada e compartilhou uma montagem dela de biquíni com dois tênis brancos parecidos com o de Pétala nos pés. No entanto, nos prints de Pétala que vazaram há, inclusive, uma foto de Lívia, de fato, usando o bendito tênis que virou assunto na rede.

E a treta ganhou um novo capítulo após o Marcos Araújo compartilhar alguns comprovantes de depósito da pensão do filho mais velho que tem com Pétala, no valor de R$ 17 mil, na tentativa de rebater as acusações da ex de que ele não cumpre seu papel de pai. "Sempre prezei pela discrição e não gosto de expor a minha vida pessoal. Mas primo pela transparência e justiça. Não é justo ver tudo e qualquer tipo de exposição mentirosa e equivocada. Não é justo diante dos meus filhos, para quem ofereço e proporciono tudo com amor. Arco com minhas responsabilidades como pensão, além de moradia, escola, plano de saúde para as mães e meus filhos. Caso haja interesse, procurem a minha assessoria jurídica, eles podem comprovar todos os outros boletos e contas pagas. Calúnia e outras questões estão sendo resolvidas na Justiça. Lamento esse tipo de exposição", escreveu o empresário.

Mas Pétala tratou de esclarecer que ela não se referia a dinheiro e sim à ausência do empresário como figura paterna na vida dos filhos. Ela, inclusive, compartilhou no Instagram alguns áudios do filho Lorenzo tentando contato com o pai. "Papai, você está no Brasil? Porque eu quero te ver. Me responde aí, porque eu quero te ver na sua casa, eu ja cheguei. [...] Tô com saudade, me atende. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Tô com saudade, me atende, papai", disse o menino em mensagem de áudio enviada ao pai por WhatsApp.

Em seguida, Pétala lamentou ter que ver o filho cobrando atenção do pai desta forma. "Sabe quanto eu pagaria pra não ouvir esse áudio do meu filho? Você tem ideia, Marcos? Porque pra você, tudo é dinheiro. Você tem um pouquinho de amor pra dar pra eles? Tem algo em você que não seja seu dinheiro? Você vale mais que o seu dinheiro. Pare de achar que se valor está no seu dinheiro e nas suas coisas", disse Pétala ao ex em vídeos compartilhados nos stories.