homem, misterioso, misterio, quem sera .

Por O Dia

Essa coluna não tem paz nem nas festas de final de ano. E olha que eu prometi que não daria mais nenhuma bomba esse ano, mas elas caem no colo desta que vos escreve e ai não resisto em contar. Um famoso apresentador de uma emissora paulista está sendo chanteageado por um jornalista e essa coluna conta os detalhes, já que não temos rabo preso com ninguém. O chantagista em questão descobriu que o apresentador, que adora passar a imagem de família propaganda de margarina, tem dois, isso mesmo, meu caro leitor, dois filhos fora do casamento.



A atual mulher do apresentador sabe das crianças que moram em São Paulo, no bairro de Higienópolis. O pai arca com suas obrigações e paga uma pensão bem polpuda para a mãe das crianças, mas prefere que tudo permaneça em segredo total.



Publicidade

Essa coluna tem até foto dos rebentos, mas como preza pela segurança das duas crianças, não irá exibi-las. Esse apresentador parece que se aquietou ultimamente, mas em tempos que tinha fogo nas partes, até o balé tiveram que tirar de seu programa, mas o camarim do apresentador era apelidado de abatedouro. É eita atrás de vixe!