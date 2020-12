Biquini Cavadão Divulgação

Publicado 30/12/2020

Um clássico da música brasileira com 30 anos de sucesso, 'Vento Ventania', do Biquíni Cavadão, ganhará releitura na Rádio Bita, projeto que traz regravações de canções que marcaram a história, como 'A Vida do Viajante', de Luiz Gonzaga, 'Sina', de Djavan, 'Como Uma Onda', de Lulu Santos e 'La Bamba', de Ritchie Valens. Chaps Melo irá dividir os vocais com Bruno Gouveia, vocalista da banda, em uma versão que mistura rock, reggae e muita animação. O lançamento do clipe será dia 08 de janeiro, às 10h, no canal oficial do Mundo Bita no Youtube.