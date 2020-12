Luciana Gimenez chegando ao velório do pai, João Alberto Morad Agnews

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 12:45

Na manhã desta quarta-feira (30), a apresentadora Luciana Gimenez foi fotografada na companhia do namorado, Eduardo Buffara, ao chegar para o velório de seu pai, João Alberto Morad. O empresário faleceu ontem, de causas naturais. Gimenez estava em Trancoso para passar a virada do ano, mas voltou a São Paulo ainda ontem para o velório do pai, que durou apenas uma hora. Em seguida, ele foi cremado. O velório aconteceu no bairro do Pacaembu, em São Paulo, e foi fechado para a família e pouquíssimos amigos, por conta dos protocólos de segurança da pandemia.