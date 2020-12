Tatá Werneck saiu correndo dos pagodeiros do Menos É Mais no Prêmio Multishow Reprodução

Por O Dia

Tatá Werneck vem há alguns dias se pronunciando, mesmo que indiretamente, sobre vários assuntos em pauta, como bem fazia Felipe Neto antes de ser pego furando a quarentena. Tatá, que é tão ligada em defender o direito do próximo, gosta de mostrar ter empatia e pedir empatia pelo próximo, mas parece que na prática não usa tal discurso.



A atriz, por vezes, faz piadas que ferem aos citados e se justifica dizendo que é humor. Humor não pode ferir nem inferiorizar ao próximo. Humor tem, sim, limites. Afinal, se levarmos ao pé da letra é a mesma coisa que falar que a pessoa que reclama está de mimimi.



Publicidade

Querida Tata, mimimi é a dor que dói no outro e a gente não sente. Quando você faz piadas da RedeTV, você não está menosprezando somente um logo ou os donos, você está menosprezando funcionários que mesmo sob várias adversidades levam uma programação - que segundo você é o preço do seu vestido - ao ar.



Vale lembrar que você não começou na Rede Globo e não preciso te lembrar aqui as várias humilhações que você já passou no seu começo.Então aí vai um conselho: antes de criticar qualquer assunto que seja pauta do dia, preste atenção se você está sendo desrespeitosa com trabalhadores que dão o sangue para fazer acontecer.

Publicidade

Suas piadinhas e do seu advogado são totalmente desnecessárias e, na minha humilde opinião, não é o tipo de exemplo que você deve dar a sua filha. Tenha a empatia que você fala!