Por O Dia

Publicado 30/12/2020 16:10

Cotado para assumir a presidência da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) e responsável pelas leituras das notas do Carnaval do Grupo Especial do Rio, Jorge Perlingeiro está internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca. Segundo a coluna apurou, o locutor deu entrada na unidade de saúde com diagnóstico de Covid-19 e desde então segue em tratamento contra a doença.