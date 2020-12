Lívia Andrade Ag. News

Esta coluna teve uma breve conversa com Lívia Andrade, que está curtindo o fim de ano no México com seu novo companheiro, o empresário Marcos Araújo, dono do festival Villa Mix. O que Lívia não esperava era que quando esse novo romance viesse à tona, uma série de polêmicas nas quais seu nome acabou sendo direta e indiretamente envolvido viria junto.

Depois de ser chamada de 'amante' nas entrelinhas por Pétala, a ex-mulher e mãe dos filhos de Marcos Araújo, que garante ter sido traída por ele com a apresentadora, Lívia acionou seus advogados para processar Pétala na esfera criminal. A apresentadora garante ter tentado levar a situação na 'esportiva', inicialmente, tanto que fez piada com os tênis que Pétala afirma serem seus mas, segundo ela, foram dados à Lívia como presente do ex. Mas o caldo entornou mesmo quando Lívia foi acusada de ser amante do empresário.

"Primeiro eu fui levando tudo isso na brincadeira, mas depois de uma acusação grave dessas precisei tomar uma atitude. Não posso tolerar esse tipo de coisa. Me envolveram numa história bizarra da qual eu não tenho absolutamente nada a ver! A garota não está se preservando nesse momento delicado (puerpério), não está preservando os filhos e acho que quis me usar pra ter mais visibilidade, seguidores e alcançar mais público pra contar a história dela. Ela já fez isso outras vezes mas não conseguiu tanta visibilidade e agora resolveu se aproveitar de mim de uma maneira bem errada! Ela foi amante do cara e resolveu jogar essa bucha logo pra mim? A amante foi ela, não eu! Não tenho nada a ver com essa relação conturbada e tóxica! Não vou permitir e nem aceitar que inventem história com meu nome", garante Lívia.