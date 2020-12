Carlinhos Mendigo reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 09:06

Carlinhos Mendigo voltou a ser polêmica, após novo desabafo em seu mais recente Instagram (o oficial foi derrubado pela Justiça). Em sua mensagem publicada nos stories, Carlinhos compartilhou um texto em que sugere que em breve deverá aparecer morto. Ele, no entanto, não entra em detalhes sobre o porque apareceria morto.

"Se algo acontecer comigo, montem todo o quebra-cabeça por onde passei e com quem eu estive nesses últimos 5 anos. Estou deixando algumas coisas como provas e na hora certa todos saberão. O quebra-cabeça está montado. Fiz meu melhor até aqui, tentei brigar e lutar pelo meu filho, pela minha família e com o desemprego nos últimos 3 anos. Muitas pessoas não aceitaram o que eu fui e o que eu sou e resolveram se vingar. Inclusive tiraram o meu Instagram do ar para que eu não me defendesse mais. Orem por mim e investiguem quando acontecer. Desculpem o desabafo. Não fui folgado e nem traíra, apenas fui eu e tentei viver como aprendi desde pequeno. Nada justifica o que querem fazer. Anotem aí e compartilhem, pois a hora está chegando. Combati o bom combate defendendo a minha verdade. É o meu jeito, sempre honesto e brincalhão", escreveu ele, que ao término do texto ainda deixou espaço para uma possível data de falecimento. "Carlinhos - 1980 à ..."

A Justiça de São Paulo mandou o aplicativo Instagram retirar do ar de forma definitiva a conta do Carlinhos Mendigo por descumprir a medida protetiva da ex, Aline Hauck, mãe do filho do humorista. Os dois brigam na Justiça pela guarda da criança e em meio à disputa judicial, Carlinhos vinha ofendendo e difamando Aline e seus familiares nas redes sociais. As ofensas descumpriram a medida protetiva e a defesa da ex-assistente de palco de Gugu Liberato pediu a prisão de Carlinhos por mencionar o nome de Aline e sua família, mas por conta da pandemia não conseguiu. No entanto, a advogada dela conseguiu derrubar o perfil oficial do ator através de ordem judicial.