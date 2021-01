Marcos Michalak Reprodução Instagram

Publicado 03/01/2021 08:44

Marcos Michalak nasceu na cidade de Jaraguá do Sul-SC e hoje vive em Florianópolis-SC. O rapaz sempre teve a televisão como uma grande companheira. Enquanto os amigos brincavam na rua, muitas vezes Marcos optava por ficar dentro de casa assistindo o quê? Televisão. “Desde pequeno, eu era aquele que ficava grudado na televisão”, diz ele.



Nessa Pandemia em 2020, ele aprimorou seu Instagram '@noveleirosreal'. Apaixonado por novelas, Marcos está fazendo lives com nomes que fizeram e fazem história na dramaturgia. O perfil já soma nomes como Juliana Paes, Rodrigo Lombardi, Lilia Cabral, Susana Vieira, Claudia Lira, Cynthia Klitbo, Osvaldo Rios, Maitê Proença, Lucinha Lins, Gabriela Duarte, Rosamaria Murtinho, Mara Maravilha, Eduardo Costa.



Apesar de gostar da televisão num todo, Marcos tem um carinho especial por novelas. “Minha mãe e meu pai sempre assistiam. Eu acompanhava e era apaixonado. É aquela emoção de a cada dia querer continuar vendo e saber o que vai acontecer, o desenrolar daquela trama”, conta ele.



Como naquela época não tinha internet, o jeito de saber mais sobre novelas era comprando revistas. “Eu gostava de rever as fotos nas revistas, recortava, colava num caderno. Inclusive, sempre tive uns cadernos onde escrevia o nome das novelas, o número de capítulos. Eu sempre gostava de transcrever isso. Era muito especial aquilo tudo”, diz Marcos. Além das revistas, Marcos comprava os discos com as trilhas sonoras das novelas. Ele tem muitas. “Na casa da minha mãe, tem uma coleção com várias trilhas”, diz.



A ideia do Instagram dedicado a falar de novelas surgiu em fevereiro de 2019. No começo, ele postava cenas de novelas e os seguidores matavam a saudade de grandes produções. Os atores e atrizes eram marcados e, inclusive, acabavam pedindo ao jovem algumas cenas que nem eles tinham. O tempo foi passando e a conta foi ganhando ainda mais seguidores. A explosão aconteceu há poucos meses. “Com essa pandemia, eu passei a entrar em contato com atores e atrizes convidando para fazer lives pra falar sobre personagens, sobre carreira”, lembra Marcos.



Atendendo a pedidos do público, que tem revisto novelas antigas no streaming do Globo Play e Canal Viva, Marcos Michalak também tem resgatado nomes da teledramaturgia.