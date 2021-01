Mônica Carvalho Divulgação

06/01/2021

O ano mal começou e a atriz Mônica Carvalho já está embarcada em um novo projeto do longa metragem: 'A Nova Onda Apocalipse', dirigido por Marcus Dartagnan. Mônica, que acaba de chegar de Trancoso, já começa a gravar a novela 'Gênesis' na Record, já conciliando com a agenda de filmagens do novo longa. O filme é um drama que vai mostrar três tipos de epidemia. "Estou muito feliz por começar o ano trabalhando em dois projetos artísticos simultâneos. Vivemos um ano difícil em 2020, onde perdemos pessoas queridas, fomos impedidos de produzir, tivemos que interromper projetos, adiar sonhos, deixar de ir e vir, mas temos que ter esperança que com a chegada da vacina, vamos poder retomar nossas vidas por completo", diz a atriz.