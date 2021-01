Duda Reis e Anitta reprodução do instagram

Publicado 22/01/2021 05:00

fotogaleria Lembram quando Duda Reis, ex-noiva do Nego do Borel, gravou vídeos no Instagram Stories para se antecipar e falar ela mesma sobre tudo o que o ex pretendia fazer nas próximas horas? Pois bem. Na ocasião, Duda disse que resolveu falar logo porque uma amiga havia contado pra ela os planos que o Nego tinha em mente para tentar descredibilizá-la perante suas acusações contra ele. Esta coluna então descobriu que a tal amiga citada por Duda Reis é... Anitta! Sim, caro leitor. A Poderosa marcou um gol ao abrir mão de sua lealdade ao seu então grande amigo em um ato de sororidade para ajudar uma mulher que pedia socorro.

Anitta sempre soube de tudo o que Nego do Borel aprontava com todas as namoradas que ele teve. Por diversas vezes tentou ajudá-lo, orientá-lo a melhorar como homem em seus relacionamentos, mas de nada adiantou. Ao se deparar com o desespero de Duda, a cantora entrou em contato com a atriz para abrir os olhos da ruiva sobre o que o funkeiro poderia tentar contra ela. Em desabafo no dia 13 de janeiro, Duda diz que descobriu, através de uma amiga (Anitta), que Nego supostamente tentaria taxá-la de 'louca' e acusá-la de traição, através de algumas conversas dela com amigas que ele gravou escondido. Ela também afirmou no mesmo pronunciamento que estaria em breve abrindo um boletim de ocorrência contra o Nego por agressão.



A amizade de Anitta e Nego parece ter, de fato, acabado recentemente. A cantora, que costuma deixar claro pra todos que conhece que não apoia e jamais apoiou a postura dele com suas companheiras, já deixou de seguir seu então amigo no Instagram e Nego, por sua vez, tratou de retribuir o unfollow.