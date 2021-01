Fiuk e Mhel Marrer Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 15:37

A humorista Mhel Marrer, de 'A Praça é Nossa', assumiu nas redes sociais que está torcendo contra o Fiuk no 'BBB 21'. Ela, que trabalhou com o filho de Fábio Júnior no programa 'Coletivation', na MTV Brasil, em 2013, revela que não tem boas lembranças e detonou o ator e cantor. "Ainda não assisti o 'BBB'. Já descobriram que Fiuk é um imbecil ou ainda estão na fase da negação?", começou ela no Twitter. Vários internautas questionaram o motivo da revolta e até Marcelo Adnet perguntou se ela tinha 'algumas informações privilegiadas'. O detalhe é que em 2013, Adnet ainda estava na MTV antes de ir para a Globo no ano seguinte.

Um internauta perguntou se Fiuk tinha sido 'escroto' com ela e Mhel mandou: "Não só comigo. Ele mandava até roteirista refazer o programa de madrugada porque o colega que foi contratado igual para fazer o programa junto com ele, estava 'aparecendo mais'. Mimado e arrogante. Torço contra mesmo."

Publicidade

Não só comigo. Ele mandava até roteirista refazer o programa de madrugada porque o colega que foi contratado igual pra fazer o programa junto com ele, estava "aparecendo mais". Mimado e arrogante. Torço contra mesmo. — Mhel Marrer (@MhelMarrer) January 27, 2021