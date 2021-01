Na adolescência, Caio já namorou a filha do cantor Leonardo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 05:00

fotogaleria Esta coluna de seis leitores descobriu que o brother Caio Afiune, do 'BBB 21', já namorou uma famosa antes de ser aceito na casa mais vigiada do Brasil. O goiano é ex-genro do cantor Leonardo, porque sim, ele tinha um relacionamento com a influenciadora Jéssica Costa, filha do cantor.

Procurada pela coluna, Jéssica confirmou o namoro e ainda declarou sua torcida ao ex. "Sim, é verdade! Mas faz muito tempo. Foi na minha época da adolescência. Mas independente disso, minha torcida é pra ele, por ser de Anápolis, minha cidade natal", conta a influencer.



Publicidade

Aos 32 anos, Caio tem duas filhas pequenas e entrou no reality comprometido. O fazendeiro está noivo da administradora Waléria Mota, com quem ele já se relaciona há seis anos. No jogo, ele se identificou de cara com o sertanejo Rodolffo, do Camarote, já que ele se declarou fã do cantor. Desde o primeiro dia, os dois não se desgrudam dentro da casa. Caio vem sendo bem aceito pelo público aqui fora e a cada dia cresce o número de seguidores do rapaz nas redes sociais.