Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:15 | Atualizado 01/02/2021 17:33

fotogaleria

Ex-empresária de Karol Conká, Drica Lara fez um desabafo em seu Instagram nesta segunda-feira (1) revelando que não está nada surpresa com as atitudes da sister dentro do 'BBB 21'. Ela disse foi perseguida e 'aniquilada' pela cantora durante anos e a chama sem piedade de mau-caráter. “O talento, o gênero ou a cor não justifica o mau caráter“, escreveu.“Entendo totalmente o público em choque! Não entendo a ‘surpresa’ de quem era/é próximo! Como assim não imaginava, não sabia? Sabia sim. Fui aniquilada profissionalmente, difamada e chamada em redes nacional de incompetente e racista! Pensa, na minha área musical, no gênero rap, a maior representante falando para todos que tinha oportunidade as histórias distorcidas que ela mesma criava!”, contou Drica, que chegou a entrar em depressão por um ano."Passou. Sobrevivi uma depressão que me tomou por um ano. Me reergui com apoio do meu marido, família e poucos amigos que salvaram à devastação. No rap, quem me salvou foram três mulheres que eu faço questão porque são amigas até hoje: Flora Matos, Carla Arakaki e Deborah Di Cianni.Imaginei que um dia isso tudo iria acontecer, muito mesmo. Mas, para a minha surpresa não está sendo prazeroso e não estou de alma lavada. Só resgatou alguns sentimentos que eu não sentia há muito tempo", finalizou.