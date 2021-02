Celle Divulgação

Publicado 06/02/2021 02:00

Marcelle Vieira, conhecida como Celle, é uma das revelações do funk carioca e já começou 2021 com todo gás. A cantora acaba de lançar seu novo clipe pelo canal Kondzilla: ‘Gama no Bumbum’. O vídeo foi inspirado em musicais de ScHoolboy Q, JoHn Muir, Jennifer Lopez, entre outros artistas. Celle falou sobre a realização de sonho em ter um trabalho produzido por uma das maiores produtoras de clipes.

"É a realização de um sonho. Eu sempre falei pra minha mãe que um dia eu lançaria um clipe no canal da Kondzilla, e aí estamos. Este já é o terceiro trabalho pela produtora. O primeiro foi o ‘Eu vou jogar’ em 2019, depois foi a parceria com o DJ Rafael ‘Me dá Colo’ e agora lançamos o ‘Gama no Bumbum’ com o Thiaguinho MT e JS O Mão de Ouro", explicou Celle.

‘Gama no Bumbum’ é uma composição de Romeu R3, que já fez vários hits como Corazon do Maluma e Nego do Borel. "Eu amei a música e perguntei se eu poderia colocar a minha cara na música e ele disse que sim. Então, eu acrescentei algumas coisas e tirei outras, depois o Thiaguinho MT acrescentou a parte dele em estúdio", contou.