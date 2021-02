Cid Moreira Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:52

O apresentador Cid Moreira recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (12). O dono do 'boa noite' mais famoso do Brasil compartilhou vídeos em seu Instagram em que aparece conversando com as profissionais da saúde de um posto de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Cid fez questão de esclarecer dúvidas antes de receber a vacina para ajudar a população.



"Boa tarde pessoal! Chegou hoje a vacinação para as pessoas acima dos 90 em Petrópolis, RJ. Foi tudo muito tranquilo e rápido! Obrigado aos profissionais tão atenciosos que me atenderam!", escreveu na legenda da publicação.