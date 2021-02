MC 2Jhow e Bianca lançam 'Mulher Independente' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:00 | Atualizado 19/02/2021 12:01

Além de ser um dos ritmos mais populares do Brasil, o funk também pode ser uma importante ferramenta de empoderamento feminino e combate ao machismo. Na contramão das letras dos anos 90/2000, que em sua maioria depreciavam e objetificavam a mulher, alguns artistas já vem usando suas músicas para denunciar o sexismo e celebrar a liberdade feminina. É o caso da canção 'Mulher Independente', que chega como grande promessa de hit à partir desta sexta-feira (19). A canção, com batida ideal para coreografias e com sonoridade que passeia entre o funk e o pop, está sendo lançada em single e vídeo por MC 2Jhow em parceria com a cantora Bianca.



“Contra a força não há resistência, você sabe muito bem. A mulher, quando é independente, não quer guerra com ninguém”, é assim que os funkeiros já preveem o sucesso ainda nas primeiras linhas do refrão do single, composta por MC 2Jhow, com inspiração na própria Bianca e também em outras mulheres independentes da música que admira, como Ivete Sangalo, Anitta, Jojo Todynho e Ludmilla.

“A letra fala sobre uma mulher que trabalha, que corre atrás, que inspira, tem seus luxos e tudo bancado por ela mesma. Uma mulher que faz o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Que está sempre se reinventando e que se ama e se valoriza em primeiro lugar”, destaca o MC.



O funkeiro tem consciência de que não se trata de seu lugar de fala. “Não é meu local de fala, mas eu decidi escrever essa música porque infelizmente enxergo que ainda vivemos num país preconceituoso, em que a maioria dos homens não consegue entender ainda que a mulher também pode ter a sua independência e pode ter, sim, as suas coisas. Até porque a mulher não precisa de nós para nada. Então acho importante dar voz para esse movimento e usar a música como ferramenta para fazer com que mais homens vejam isso desta forma também. E para isso, usei toda a militância da Bianca como uma das principais inspirações para poder exaltar de forma correta o empoderamento feminino presente música”, completou 2Jhow.

Publicidade

'Mulher Independente' é a grande aposta dos funkeiros, que já viralizaram na internet com outros grandes sucessos como 'Talarica' e 'Vem Sentando Vem', de Mc 2Jhow, e 'Tudo no Sigilo', que encantou a internet na voz de Bianca. O clipe, ambientado numa Mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, traz um clima sensual com sol, piscina, dança e muito poder.

“Eu acredito muito nessa música! Ela tem uma pegada que vai muito de encontro ao que busco sempre para as minhas músicas. Eu sempre gosto de passar essa mensagem de empoderamento feminino nas minhas letras, para as pessoas escutarem mais sobre o assunto. E o 2Jhow soube construir isso muito bem nessa letra”, acrescentou Bianca, que ostenta com orgulho o fato de ter sido a única brasileira indicada pela Billboard na lista das 20 cantoras latinas que merecem ser descobertas.



O encontro entre os cantores faz parte de um projeto da Soull Music BR, em parceria com a De Verdade Entretenimento e a Sony Music, que apostam na canção como o próximo hit da estação.